中纪委网站批山姆下架新疆产品：愚蠢短视将自食恶果

中纪委网站昨天（12月31日）发文，批评沃尔玛旗下的山姆会员店恶意下架新疆产品，背后藏着不可告人目的，并警告称中国人民和消费者会用实际行动作出坚决回应。

山姆会员店12月22日被曝出“疑似下架所有新疆产品”，引发中国网民不满，一些地方甚至出现消费者排队退订会员卡的情况。山姆会员商店官方客服12月24日回应称，商品的上下架情况需根据库存实际情况安排。

中共中央纪委国家监委网站昨天刊文称，山姆会员店是面向固定会员的批发零售连锁店，因“库存”而下架所有新疆产品不过是自欺欺人的托辞。

文章质疑，山姆会员店要维持常态化经营，怎么会“恰巧”出现来自新疆的所有产品都无货的状况；倘若真是暂时库存不足，也可通过开启预售等措施满足消费者需求。

文章认为，没有正当理由就下架来自一个地区的所有产品，“背后藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短视，必将自食恶果”。

文章指出，山姆挣着广大中国消费者的钱，却在背地里采取龌龊手段抵制这个国家和人民生产的产品，这般“吃饭砸锅”的行为，既是对正常市场规律的违背，更是激起了中国消费者的愤慨和抵制。

文章说，打压和抵制新疆产品，是西方反华势力打出的又一张“牌”，注定以失败告终。从H&M集团抵制新疆棉，到英特尔公司致信供应商要求禁用新疆人工和产品，再到此次山姆会员店下架所有新疆产品，这些一度标榜不受政治干预的西方企业，用自己的行动打了自己的脸。

文章还点名批评美国“反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌”。

文章最后警告说，中国人民的眼睛是雪亮的，中国人也是最爱国的，“谁两面三刀，谁真诚合作，都看得十分清楚明白”。中国是沃尔玛的第二大海外市场，要想在中国市场上站稳脚跟，必须拿出足够的诚意和态度，尊重事实、明辨是非，尊重中国的原则立场。

此前，美国芯片制造商英特尔在给供应商的一封公开信中要求他们不使用任何来自新疆的劳工、采购产品或服务。英特尔随后称相关表述的初衷是确保遵守美国法律，中国外交部则回应称，“希望有关企业尊重事实、明辨是非”。

