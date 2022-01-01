复交数周后 中国驻尼加拉瓜大使馆重开

中国与尼加拉瓜恢复外交关系的数周后，中国驻尼加拉瓜大使馆于当地时间周五下午在尼加拉瓜首都马那瓜举行复馆仪式。

综合央视新闻客户端和法新社报道，尼加拉瓜外交部长蒙卡达、总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加等尼加拉瓜各界代表，中国政府代表于波、中资企业、华侨华人代表等百余人出席了当天的复馆仪式。

蒙卡达在仪式上说，尼加拉瓜欢迎中国，并确信在两国兄弟般的盟友关系下，彼此将有成功和胜利的未来。

中美洲国家尼加拉瓜于上个月10日宣布与台湾断交，并转向与中国大陆复交。这是台尼二度断交，1985年首次断交也发生在现任总统奥尔特加执政期间，他在1990年下台后，尼加拉瓜便与台北复交至今。台湾总统蔡英文上任六年来八国断交，剩下14个邦交国。

中国同尼加拉瓜当天随即在天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。

早前有台湾媒体引述尼加拉瓜报章《新闻报》（La Prensa）上个月26日的报道称，尼国总统奥尔特加（Daniel Ortega）下令没收台湾捐赠给尼国天主教会的外馆资产，并将之移交给中国大陆。这引起台湾强烈不满，并称将就此事提起国际诉讼。