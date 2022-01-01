国民党元旦谈话：2024年重返执政

国民党党主席朱立伦今天（1日）发表元旦谈话时强调，国民党要共同赢得2022大选，在2024年重返执政。

据自由时报报道，国民党今天清晨在国民党中央党部前广场举办元旦升旗典礼，朱立伦与台湾前总统马英九等人出席并发表元旦谈话。朱立伦强调，今年国民党要团结，在年底九合一选举以坚定的立场与决心推出最好的团队，赢得2022大选，并在2024年重返执政。

朱立伦说，去年国际形势紧张，两岸对峙，房、物价高涨，还要面临高龄化、少子化的挑战，空污、排碳增加又缺电，再加上民进党的种种错误，都让民众感到痛苦。

他称，国民党一定会与民意站在一起，共同捍卫民主自由努力，在国际上做和平创造者，而非麻烦制造者，两岸要以合作取代对抗。

朱立伦强调，依照国民党的党纲立场，国民党要让两岸和平，下一代幸福，永远都是民主、自由的坚定份子。

在县市升格问题上，朱立伦说，国民党支持每一个县市都能获得公平对待，且有完整规划、财政收支配套，不能欺侮彰化、苗栗等县。他认为，面对宪政问题，不是民进党可以一党之私来推动，国民党坚持权责相符、扩大民意。

马英九则说，自从去年公投结束后，民进党射出了三支箭，包括把2022年度总预算案迳付二读，剥夺委员会审查权，又将地方制度法修正案迳付二读，促成新竹县、市合并。他也批评高雄市从台营事业取得经费用来改建运动中心、动物园，将台营事业当成自己的小金库。

马英九痛批民进党，既不民主也不进步，并呼吁今年元旦后的2022选举，国民党必须团结改革，监督民进党滥权，把人权法治、自由民主等核心价值继续保有下去。

自由时报报道称，这次较为特别之处，就是国民党把以往都在8点举行仪式的时间，刻意提前到6点半，与总统府升旗典礼同时举行，党内内士直言，其中考量就是与执政党分庭抗礼。