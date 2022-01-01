蔡英文吁北京 防止內部“军事冒进主义”扩张

台湾总统蔡英文上午在总统府发表元旦谈话，重申台湾在两岸政策“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”立场，提醒北京当局莫误判情势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。

她强调，军事绝非解决两岸分歧的选项，军事冲突将冲击经济稳定，各自努力照顾好人民的生活，安定社会民心，两岸才会有空间和氛围以和平的方式共同面对问题，共同寻求解方，也会让区域的紧张得以缓解。

蔡英文以“坚韧台湾，走向世界”为题发表元旦演说。她也提到香港立法会换届选举“受到了干扰”，港府拘捕多位媒体人，并表示台湾挺香港的立场不会改变，呼吁民众除了关心，也更要珍惜台湾的民主，让世界看到民主台湾的勇气，走出威权中国大陆的阴影，不会屈服在压力之下。

她提及台湾在2021年撑过疫情、公投考验，且经济成长创下11年来新高，预计在2022年重返全球前20大经济体。

蔡英文也提出稳定执政的四大主轴，包括持续走向世界、维持经济发展动能、巩固社会安全体系和坚守国家主权。

她说，今年会加强与新南向国家的深化交流，也希望台美TIFA（贸易暨投资架构协定）对话更加深入，为将来台美FTA（自由贸易协定）打好基础，也会全力争取成为CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）会员国，同时会提出强化欧洲链结计划，促进台欧之间的密切交流。（联合早报记者庄慧良台北即时报道）