台中女硕士疑因学费问题伙同男友杀父弃尸

台湾台中市发生硕士情侣弒父案，一名女硕士疑因不满父亲停止援助她赴美求学费用，及阻挡她与男友恋情，伙同男友杀害父亲并弃尸山区。

综合台湾ETtoday新闻云、联合报及三立新闻网报道，育有三名子女的57岁江姓死者在小学担任夜班警卫，每月赚不到三万元（新台币，约1460新元），他省吃俭用资助长女到美国攻读硕士七年，但资助后来不明原因中断。

据报道，江姓女子与张姓男友是在赴美深造时认识，当初江家曾答应资助学费，后因故拒绝资助，两人被迫中断海外学业，返台一年多没有固定工作，住在台中市区，江女多次伙同男友向江父索讨金钱未果便恶言相向，加上江父不满女儿跟张姓男友交往，导致父女感情不睦，江父还曾报警家暴案。

江女去年12月27日深夜跟男友到父亲工作的学校谈判，双方在走廊爆发冲突，张男直接用榔头杀害江父，将江父挂在机车头前载到太平黄竹山区弃尸山沟，而江女则全程把风并若无其事回家，直到她的妹妹发现情况不对报警，才曝光案情。

警方指出，江父当天深夜下班，江女与张男去找他，双方因故起了口角，张男拿出鎯头重击江父头部致死，事后两人各骑一辆机车联手弃尸。警方循线找到江父尸体，逮捕这对情侣，依杀人罪嫌将两人移送法办，检方向台中地院声请羁押获准。

江姓死者在竹科工作的小儿子说，大姐跟父亲曾多次发生冲突，他跟二姐都有阻止过，如今再次发生悲剧，让全家人心痛不已，一切都会交给司法判决，不会替姐姐多说什么，并强调死者是个“很尽责的爸爸”。

