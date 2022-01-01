印度指控中国“捏造”藏南15边境地区地名

中国本周替喜马拉雅多个中印之间存有争议的边境地区重新命名，引发印度抨击，认为中国是在“捏造”（inventing）地名。

中国民政部上月29日在官网发布《关于增补藏南地区公开使用地名（第二批）的公告》，对藏南地区15个地名进行了标准化处理，给予这些地方正式中文地名。印度称藏南地区为阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）。

这是中国给出的第二批标准化地名，包括居住地、河流与山峰，第一批六个地名的标准化名称于2017年发布。

据法新社报道，印度外交部上个月30日说，“阿鲁纳恰尔邦一直都是，未来也始终会是印度不可分割的一部分。”印度外交部发言人巴吉在一份声明中说，把那些“捏造”的地名冠在阿鲁纳恰尔邦境内，并不能改变这个事实。

中国外交部发言人赵立坚昨天则回应说，藏南地区位于中国西藏自治区，有史以来就是中国领土，中国门巴族、藏族等少数民族同胞长期在该地区生产生活，并流传下来很多地名称谓。

他也强调，中国政府主管部门根据地名管理条例公布了第二批藏南地区公开使用地名，这完全是中国主权范围内的事。

中印漫长边境有多个地段存在争议，自从2020年6月，中印军人在中印边境西段拉达克地区（Ladakh）徒手斗殴，造成至少20名印度军人丧生以来，两国关系急剧恶化。

自那以后，中印在边境均加强部署，加派数以千计士兵与军事装备，并展开多轮谈判，但仍无法缓和紧张情势。

中国全国人大常委会去年10月通过《陆地国界法》，并将于2022年1月1日生效，内容包括“防范和打击任何损害领土主权和破坏陆地国界”等行为。

印度视此法律为北京立场转趋强硬的迹象，并称，期望 "中国将避免以该法为借口单方面采取行动，改变印中边境地区局势"。