西安疫情升温 陕西省委书记要求领导干部做到“我在阵地在”

中国陕西省西安市冠病疫情持续升温，陕西省委书记刘国中昨天（31日）强调，领导干部要敢于担当、敢于负责，做到“我在阵地在”。

据《陕西日报》报道，陕西全省疫情防控工作视频会议昨天在西安召开，刘国中讲话时强调，当前疫情局势紧张，要深入贯彻中国国家主席习近平关于疫情防控工作的重要指示，认真落实中国国务院副总理孙春兰要求，做好疫情防控工作。

刘国中说，要将所有资源和力量向西安再聚焦、向雁塔等几个重点区再倾斜，突出高校、城中村、城乡接合部、批发市场、建筑工地等重点场所全面加强防控措施。此外，还需加强物资调度，优化配送流程，尽最大努力争取群众支持配合。

刘国中强调，全省各级要加强统一领导，落实“四方”责任，领导干部要敢于担当、敢于负责，特别是“一把手”要亲自上，抓具体、具体抓，做到“我在阵地在”。

据中国国家卫健委消息，大陆昨天报告新增确诊病例231例，其中境外输入病例56例，本土病例175例。本土病例中有174例出自陕西省西安市。自上月25日以来，西安单日新增报告本土病例分别为155例、150例、175例、151例、155例、161例、174例，连续七天单日新增病例超150例。

另据路透社、法新社报道，西安市今天已进入封城第10天，许多人被禁止离开其住宅区。路透社采访了一名23岁的研究生说，没有人可以离开大学校园。她和她的三名室友一起度过了跨年夜，无法与她的男朋友和家人见面。

法新社前天采访一些西安民众表示，他们在为粮食发愁。有人称，没有拿到任何发放的食物，还有人说，“两天还能在便利店订购食物，但今天不行了。”