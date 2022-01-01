许家印新年致辞：坚持兑现保交楼承诺

深陷债务危机的中国房企恒大集团董事局主席许家印说，恒大要永不放弃，毫不动摇地把保交楼进行到底。

据证券时报网报道，许家印今天（1日）在给恒大全体员工的新年致辞中透露，目前恒大全国项目复工率已达91.7%，复工人数8万9000人，四季度累计交楼超过5万3000套。

他强调，恒大要永不放弃，毫不动摇地把保交楼进行到底，要恢复销售、恢复经营、还清各方面的债务，创造一个涅槃重生的美好未来。

恒大集团昨天在其官方微信号发文说，恒大全国100多个楼盘向业主集中交付，迎来交楼高峰，并承诺将继续坚守“保交楼”承诺。

恒大并透露，特别是在2021年12月最后一周，恒大全国项目交付量呈现爆发式增长，自12月27日以来，贵州贵阳恒大文旅城批量交付1602套，辽宁沈阳沈抚恒大养生谷批量交付约1600余套，广东佛山郦湖城、滨江左岸等项目批量交付1303套，山西大同恒大翡翠华庭批量交付923套，甘肃兰州恒大翡翠华庭批量交付594套。

另外昨天下午，恒大财富在官网发布最新的投资产品兑付方案，未来3个月内，即2021年12月及2022年1月、2月，每月向每位投资人兑付本金8000元（人民币，下同，约1694新元），剩余本金低于2万4000元的以剩余本金兑付完为止。

针对调整方案原因，恒大财富说，自2021年9月13日实施以来，广大投资者提出了很多宝贵意见，特别是原方案中仅兑付已到期投资产品，大多数投资者反映不公平；同时，因恒大财富投资的项目资金回笼不理想，原兑付方案难以实施。