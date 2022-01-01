【图集】西安在封城抗疫中跨年 发布 / 2022年1月1日 9:33 PM 12月31日拍摄的西安城墙灯光秀（新华社无人机照片）。 字体大小: 小 中 大 昨天（2021年12月31日），世界多地举行跨年狂欢活动，中国陕西西安依然因疫情而封锁，大部分市民足不出户，防疫人员则在岗位上忙碌。 12月31日，一名环卫工人在西安市昆明路打扫卫生。（新华社） 西安市团结南路一小区人员为封闭管理中的市民送上生活物资。（新华社） 西安市科技西路一小区人员为居民运送免费的生活物资。（新华社） 两名核酸检测人员骑电动车为一小区运送试剂。（新华社） 西安曲江风景线小区，一位志愿者做出加油手势。（新华社） 在西安曲江风景线小区，志愿者运送免费生活物资。（新华社） 两名志愿者在核酸检测工作结束后取暖。（新华社） 在西安曲江风景线小区，志愿者协助老人进行核酸检测。（新华社） 12月31日拍摄的西安火车站高架候车室。（新华社） 12月31日，西安火车站改扩建工程全面竣工投用后，一趟列车离站出发（新华社无人机照片）。 12月31日拍摄的西安城墙灯光秀。（新华社无人机照片） 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 加国奥委会执行长深信北京冬奥赛事能安全举行 张庭3300万粉丝抖音账号被暂封