【图集】西安在封城抗疫中跨年

昨天（2021年12月31日），世界多地举行跨年狂欢活动，中国陕西西安依然因疫情而封锁，大部分市民足不出户，防疫人员则在岗位上忙碌。

12月31日，一名环卫工人在西安市昆明路打扫卫生。（新华社）

西安市团结南路一小区人员为封闭管理中的市民送上生活物资。（新华社）

西安市科技西路一小区人员为居民运送免费的生活物资。（新华社）

两名核酸检测人员骑电动车为一小区运送试剂。（新华社）

西安曲江风景线小区，一位志愿者做出加油手势。（新华社）

在西安曲江风景线小区，志愿者运送免费生活物资。（新华社）

两名志愿者在核酸检测工作结束后取暖。（新华社）

在西安曲江风景线小区，志愿者协助老人进行核酸检测。（新华社）

12月31日拍摄的西安火车站高架候车室。（新华社）

12月31日，西安火车站改扩建工程全面竣工投用后，一趟列车离站出发（新华社无人机照片）。