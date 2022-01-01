吴尊友：低风险地区没必要倡导就地过年

春节将至，对于很多人关心的今年能否回家过年的问题，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友认为，没有本地传播病的低风险地区，没必要倡导就地过年。

据人民日报健康客户端报道，吴尊友近日参加一场年会时说，“低风险地区，没有本地传播病例，没有必要倡导就地过年。因为风险来自接收地，因为你输出地方没有病例，你让大家就地过年干什么？”

他说，国家卫健委已明确表示不要一刀切，“要坚持科学防控，精准施策。高风险地区，病例数较多，疫情没有控制的地方，为了防止扩散，可以倡导就地过年。”

吴尊友还说，“对普通老百姓来说，很简单，你的出发点、你的目的地没有疫情，你就可以回家过年，没有那么复杂，但你要注意好旅途中落实好个人的防护措施，不要在旅途当中感染，这个很重要。”

对于疫情持续的陕西西安疫情，吴尊友说，“虽然现在西安疫情看着很严重，但跟欧美比已经好很多了，通常我们在1-2个最长潜伏期内就能把疫情控制住。”

对于目前疫情常态化，吴尊友建议每个人都要接种疫苗，“不是说90%就够了，每个人都需要接种疫苗，而且每个人都需要打加强针。”

中国大陆新一波本土疫情持续，不少地区在上个月就发出通知，倡议企业员工就地过年。北京市政府上月20日也倡议市民在京过年，非必要不出京，但强调不搞一刀切，让留京离京的市民都能安心过好年。

中国国家卫健委新闻发言人米锋上月也称，冬春季疫情防控要坚持动态清零总方针，着力在科学精准上下功夫。落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，坚决防止简单化、“一刀切”、“层层加码”。

