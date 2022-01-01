被批出版厚颜无耻之书 中华书局道歉

中国老牌出版社中华书局前天（2021年12月30日）发表致读者书，就其出版的《梁佩兰集校注》中出现的错误向公众道歉。此前一天，有网民在公众号上撰文，痛批该书是“厚颜无耻之书”。

据观察者网报道，微信公众号“三十六陂”以《我从未见过如此厚颜无耻之书》为题发表文章，严厉指出中华书局版《梁佩兰集校注》中出现的众多错误。

文章指，《梁佩兰集校注》隶属于“中国古典文学基本丛书”，是中华书局的排面之一，根据书内的信息，这套书还得到了“国家古籍整理出版专项经费”的资助，但其整理质量“只能用四个字来形容——不堪入目”。

文章概括，问题大概可以分为三类，一是错字、漏字、断句错误等硬伤；二是注释质量严重注水，原本明白如话的句子，注出来一堆废话；三是生搬硬套，胡乱发明。

中华书局回应称，公众号“三十六陂”作者许容与对书中的硬伤进行了详细列举，持论客观公正，所反映的问题属实。“我们深觉惭愧，也深表感谢。”

梁佩兰（1630-1705）是康熙年间进士、清初诗坛名家。他与屈大均、陈恭尹并称“岭南三大家”，著有《六莹堂集》。

1912年元旦，中华书局成立于上海。新中国成立后，其总部迁往北京，成为以整理古籍为主的专业出版社。