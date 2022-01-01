大陆国台办：若台独势力突破红线将采断然措施

中国大陆国台办今天（1日）在新年第一天再次警告“台独分裂势力”，若继续挑衅逼迫，甚至突破红线，将不得不采取断然措施。

台湾总统蔡英文上午发表元旦谈话，重申台湾在两岸政策“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”立场，提醒北京当局莫误判情势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。

据环球网报道，大陆国台办发言人朱凤莲回应说，当前台海局势紧张严峻，根源是民进党当局拒不承认“九二共识”，肆意谋“独”挑衅，勾连外部势力对抗大陆，图谋改变两岸同属一个中国的事实，他们一再声称“不挑衅”，实际上为谋取政治私利而不断制造谎言、升高敌意、贩卖仇恨。

另外，中国大陆国家主席习近平昨天在新年贺词中提到“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿”，台湾陆委会则重申蔡英文在去年双十庆典提出的“四个坚持”作为回应，称“四个坚持”的共同认知是台湾主流民意，更是坚定不移的底线。

朱凤莲今天反批“四个坚持”包藏分裂国家的祸心，走“台独”绝路，只会将台湾推入深渊，给台湾同胞带来深重灾难。

她说，大陆愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果“台独”分裂势力继续挑衅逼迫，甚至突破红线，将不得不采取断然措施。

蔡英文上午演讲时也提到香港立法会换届选举“受到了干扰”，港府拘捕多位媒体人，并表示台湾挺香港的立场不会变。

朱凤莲则称，“一国两制”在香港的成功实践不容任何势力造谣破坏，乱港谋“独”的邪恶行径绝不会得逞。

她说，大陆真诚期盼两岸同胞和衷共济、携手向前，共同反对“台独”冒险和外部势力操弄，共同维护台海和平稳定，共促祖国完全统一。