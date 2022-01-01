学者：今年两岸关系充满变数应寻合作契机

展望2022年，两岸关系面对复杂多变的前景。学者分析，今年两岸关系将充满变数，但双方可在疫情、经济合作方面找寻合作契机。

据联合新闻网报道，台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山认为，台湾总统蔡英文元旦谈话显示台湾追求和平、希望为区域安全做出贡献的立场，而要缓解区域紧张情势，两岸都有责任，需要改善双方关系，促进互动交流。

赵春山说，两岸2022年分别有九合一选举、中共第20次全国代表大会换届等重要内部事务，使双方关系充满不稳定因素，虽然两岸今年要恢复官方互动相当困难，但可从疫情、经济合作等民生议题着手。他也建议，台湾政府在处理两岸关系时，应避免地方选举造成两岸决策的困扰。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳说，目前对未来两岸关系有关键影响的是美中之间的关系，观察蔡英文元旦谈话与中共总书记、国家主席习近平昨晚的新年贺词，双方都维持一贯的既定基调，显示目前两岸关系受到美中关系的制约。

他细数2022年大事，包括美中上海公报签署50周年、中日建交50周年，也是两岸92会谈30周年；同时，2022年，中共即将举行重要的二十大，台湾有九合一地方选举，美国也将举行期中选举，美国在亚洲的重要盟友韩国、菲律宾也将举行总统大选。

因此张五岳分析，今年的两岸关系将综合双方内在变动，加上外在区域情势影响，会充满变数；同时，疫情可望在今年减缓，届时松绑的两岸人员与社会往来交流，需要政府提出更多应对措施。