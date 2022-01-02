国民党：蔡英文元旦谈话美化政绩 民众感受有落差

对于台湾总统蔡英文昨天的元旦谈话，国民党指出，蔡英文谈话内容过度美化现状与政绩，与民众感受有落差如同“平行台湾”。

蔡英文昨天上午在总统府发表元旦谈话，宣示四大施政主轴，并重申台湾在两岸政策“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”立场；她也提醒北京莫勿误判情势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。

据中央社、《自由时报》报道，国民党文传会昨晚透过新闻稿说，蔡英文四大谈话主轴列举“维持经济发展动能”，试问2021年四次大跳电，如何稳固企业投资信心；蔡英文提到“巩固社会安全体系”，但2021年光是见诸报章的就有便利商店员被刺死跟挖眼、新生儿创史上最低等事件。

文传会指出，蔡英文夸耀经济成长率与股市数字创新高，没有提的是，根据台湾行政院主计总处最新统计至2020年资料，台湾每户可支配所得差距倍数扩大至6.13倍，不仅连三年上扬，更创八年以来最大，显示贫富差距持续扩大当中。

文传会并说，相较蔡英文元旦谈话多只呈现部分美化事实，国民党主席朱立伦在元旦升旗谈话中所提到的面对国际的民主自由角色、两岸和平促进者、台湾国土规划整体格局、宪改四大主轴、结合大智库对民生议题提出创新务实解方等倡议，朝野与社会应该思考共商。

文传会指出，台湾应该做和平的促进者而非麻烦的制造者，展望新的一年，期待蔡英文可以修正错误政策，真正倾听民意，对台湾发展的各项民生议题提出务实解方，切勿再以升高意识形态、政党对决的方式处理公共议题。