西安防疫人员殴打出去买馒头少年被拘留

西安一名少年出去买馒头，却被防疫人员殴打。涉事工作人员已向少年道歉，并被拘留七天。

网上流传的视频显示，身穿白衣的少年疑似与一名在某个出入口驻守的人员说话。另一名在出入口的人员之后将少年拉过来，看似要跟少年说话。之后，另外两名在出入口的人员先后殴打这名少年，少年手上拿着的东西也洒落一地。

据中国网民和当地媒体报道，这名少年饿着肚子，出去买馒头，但被防疫人员拳打脚踢。少年手上拿着馒头，意味着少年已在外头买了馒头。

西安高新公安昨天（2022年1月1日）在官方微博上通报，派出所前天（2021年12月31日）接到一起打架警情。王某12月31日中午12时在某个社区与疫情防控工作人员发生争执，工作人员闫某某、彭某某殴打了王某。

闫某某、彭某某之后向王某道歉并取得谅解。西安公安高新分局也对闫某某、彭某某分别处拘留七天并处200元（人民币，42新元）罚款。

有1300万人居住的西安市自上个月23日起对全市小区单位实行封闭式管理后，有居民向法新社抱怨粮食供应不足。

财新网早前报道，市民从最初每户家庭每两天可指派一名家庭成员外出采购生活物资，到27日开始所有居民除参加核酸采样外，均不得出户。

西安本土确诊病例在连续七天达到150起及以上后，昨天降至122起。来自中国国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，中国大陆昨天新增191起确诊病例，其中131起为本土病例，其余为境外输入病例。