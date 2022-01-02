柯文哲独自站在升旗礼民众党成员要蔡英文道歉

台北市长、台湾民众党主席柯文哲昨天（2022年1月1日）出席元旦升旗礼，却被发现独自站在总统府外吹了40分钟的寒风，引起民众党成员的不满，其中秘书长谢立功要求总统蔡英文公开道歉。

谢立功昨晚在面簿上写道，柯文哲独自站在升旗礼现场是变相罚站，柯文哲被故意恶整。谢立功说：“这应该不是意外，而是被刻意编排的场景。总统府是多严谨的一个‘衙门’，多少文职官员，办过多少庆典，应该是经验丰富，竟然发生这样过失。”

谢立功认为，一位负责任、懂得对人的基本尊重的领导人，肯定会对此事出面公开道歉，并说柯文哲应该有不被罚站的权利。

综合台湾联合新闻网和中时新闻网报道，柯文哲受邀参与今年的元旦升旗礼，但与以往先进去总统府合影的做法不同的是，柯文哲这次是直接到升旗礼现场站住。由于柯文哲站住时，正巧碰上三军仪队演出，且全场没有其他贵宾，显得格外突兀，外界形容这像是总统阅兵。

总统府发言人张惇涵早前解释，基于防疫考量，经总统府与主办单位研议后，柯文哲被安排先到活动场地就位，如有安排不周之处，希望柯文哲能见谅。

谢立功认为，总统府的说法有点牵强，但台北市府发言人陈智菡早前说，柯文哲了解到办理大型活动必定有诸多考量，筹委会也非常辛苦，柯文哲并不会在意。

民众党发言人杨宝桢也在面簿上，批评民进党进行粗糙的政治操作，并说上述安排“果然很民进党”。