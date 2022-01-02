国泰两机组人员违反防疫规定被开除

香港国泰航空两名确诊感染奥密克戎冠病变种毒株的执勤机组人员，因违反防疫规定违规外出，将病毒带入社区，被公司开除。

综合香港《明报》和香港01报道，这两人连同另外三名执勤的国泰航机组人员回港后确诊。特首林郑月娥对于国泰职员违反防疫规定表达强烈不满，勒令国泰做出检讨并向公众做出交代。

国泰昨天（2022年1月1日）证实，有员工严重违反防疫规定，任何违反医学监察规定的员工将会被纪律处分，而上述两人已不再是国泰航空员工。消息人士透露，二人分别为45岁和44岁的男性机舱服务员。

国泰在声明中说，涉事者的行为令人感到极度失望，损害到其他机组人员所展现的模范守规精神，公司也明白须严守香港和海外防疫措施的重要性，并就违反规定的个案所引起的不便道歉。

另一方面，香港特首林郑昨晚视察了东涌区一座被港府列为受限区域的住宅楼。在这之前，一名感染冠病的28岁国泰空姐上个月27日从美国返港后，29日到友人在东涌区映湾园一座住宅楼的住家暂时居住。空姐也在12月29日开始出现症状，检测结果在昨天（2022年1月1日）呈“初步阳性”。

港府因此在昨晚6时30分起将该住宅楼列为受限区域，规定在该住宅楼人士须留在该处所并接受强制检测，检测工作在今早结束，暂时没有发现阳性检测个案。