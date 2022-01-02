曾居中国丑陋建筑榜首的恒大海花岛 部分建筑被要求拆除

在去年中国十大丑陋建筑排行榜中排在首位的海南儋州恒大海花岛，部分建筑项目因属于违法建筑物，被当地政府要求限期拆除。

综合极目新闻和财联社报道，儋州市综合行政执法局在上个月30日发出的决定书公布，儋州市恒大海花岛一个拥有39栋楼的建筑项目，规划许可证违法取得，现已被撤销，该项目也违反中国《城乡规划法》规定，责令负责建设的公司10天内自行拆除上述违法建筑物。如逾期不拆除，执法局将组织拆除。

这个建筑项目由儋州信恒旅游开发有限公司建设。企业信息查询网站“企查查”的资料显示，恒大童世界集团有限公司通过海南名鸿投资有限公司，拥有儋州信恒旅游开发有限公司。

公开资料显示，海花岛由1号、2号和3号三座岛组成，而被要求拆除的建筑项目位于2号岛。1号岛有旅游度假、休闲运动、商务会议场所，如酒店、博物馆、游乐园，3号岛则是侧重滨海别墅和海景洋房。

中国一个关注建筑业的网站“建筑畅言网”上个月16日公布了2021年中国十大丑陋建筑，儋州恒大海花岛建筑群排在首位，上榜原因是：资本任性妄为，破坏海洋生态，形态怪异杂乱，是炫富、媚俗文旅项目的典型。

中央生态环境保护督察组2019年曾在对海南省开展中央生态环境保护督察时，曾指海花岛的建设破坏生态环境。

儋州市政府后来去年12月公布，他们已对该项目的住宅建筑下达停工令，项目全面停工。市政府也说，儋州市在2017年8月至2018年6月，对恒大海花岛公司未批先建等违法行为进行了处罚，但却放任企业继续施工。恒大海花岛公司2018年在海花岛继续新建39栋住宅建筑。