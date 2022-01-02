科兴生物2021年上半年净利润86亿美元

在美国上市的科兴控股生物技术有限公司（简称科兴生物）周五公布了未经审计的2021年上半年财报，显示其营收、净利润同比大涨。

据财新网报道，财报显示，截至2021年6月30日的六个月内，科兴生物销售额110亿美元（约148亿新元），2020年同期为6770万美元，同比增幅16248%；净利润86亿美元，2020年同期为净亏损870万美元；归属于普通股股东的净利润为51亿美元，2020年同期净亏损1260万美元。

毛利率也有所提升。2021年上半年，科兴生物毛利润103亿美元，毛利率为94.2%，2020年同期为85.9%。

此次科兴生物并未单独披露冠病疫苗收入，但其在财报中称，收入增长的原因包括冠病灭活疫苗CoronaVac（克尔来福）销售增长，随着疫情在中国消退、（常规）疫苗接种计划恢复，公司其它产品销售增加。

冠病灭活疫苗克尔来福，由北京科兴中维生物技术有限公司（简称科兴中维）生产，于2021年2月5日获中国国家药品监督管理局批准在中国附条件上市，是中国大陆第二个获批的冠病疫苗。科兴中维是科兴生物的控股子公司，财新数据显示，科兴生物通过其全资子公司科兴控股（香港），持股科兴中维比例为59.24%；科兴中维其它股东还包括，中国生物制药全资子公司香港俊领持股15.03%，科鼎投资（香港）持股12.69%，永恩国际、维梧资本第九期基金分别持股6.35%，谢其润持股0.35%。

财报披露，截至2021年12月下旬，克尔来福在全球供应超过25亿剂；年生产能力超过20亿剂。克尔来福与2020年12月底获批上市的中国国药中生冠病灭活疫苗，是中国大陆接种最多的冠病疫苗。中泰证券此前曾在研报中测算称，2021年上半年中国国内企业冠病疫苗产能73.2亿至104.2亿剂，其中国药中生上半年产能50亿剂；科兴中维10亿至20亿剂，智飞生物5亿至10亿剂；康希诺2亿至4亿剂；康泰生物3亿至7亿剂。

据报道，市场对冠病疫苗为相关企业带来可观收入早有期待。此前，2020年底入股科兴中维的中国生物制药，自2021年一季报起就因联营公司并表收入暴增而引发关注。曾有市场分析据中国生物制药中报推测，科兴中维上半年收入在人民币500亿元量级。

不过值得注意的是，本次财报中，科兴生物提示了未来收入下降风险。该公司表示，2021年上半年销售并不表明未来的销售趋势，预计克尔来福的销售将下降，原因是冠病大流行减弱和与其它疫苗的竞争压力增加。

在美国上市的科兴生物，于2009年转板至纳斯达克全球市场挂牌交易，2016年—2017年筹划从美国私有化退市，引发公司控制权争夺纠纷，进而自2019年2月起停牌，至今未恢复交易。截至停牌时，科兴生物报6.47美元/股，总市值4.63亿美元。