张庭3300万粉丝抖音账号被暂封

台湾艺人林瑞阳和妻子张庭在中国大陆被卷入涉嫌传销事件后，两人的微博账号被禁言，拥有超过3300万个粉丝的张庭抖音账号也暂时被禁止发布作品。

林瑞阳和张庭的微博账号首页出现了“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”的字句。

《证券时报》和财经网提供的截图显示，张庭的抖音账号被禁止发布作品，违规原因是“不符合社区规范”，1月16日解封。

至于夫妇俩自创的“TST庭秘密”护肤品，其微博账号据报则因违反社区公约而暂时被禁言，但联合早报网无法在账号找到相关禁言字句。

中国大陆民间反传销团体“李旭反传防骗团体”公众号上个月24日晒出石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复，证实今年6月5日对TST所属的上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。

该公司还因利用金融机构转移或隐匿涉传销资金而被采取保全措施，高达6亿人民币（下同，约1亿2750万新元）的资金被冻结。

TST庭秘密之后在微博上说，上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，公司运营一切正常。TST庭秘密也证实，石家庄市裕华区市场监督管理局指导该公司排查风险，公司也将积极配合相关部门工作。