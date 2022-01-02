韩国瑜发表新书 上万支持者出席

台湾前高雄市长韩国瑜今天（1月2日）在台北市一座公园发表新书，活动还没开始前就有上万名支持者挤爆现场。韩国瑜在活动上强调，台湾的希望在于善良的人民、草根力量与基层热情。

综合台湾中时新闻网、ETtoday新闻云和联合新闻网报道，《韩先生来敲门》新书发表下午在台北大安森林公园举办，大批韩国瑜的支持者一早便抵达现场排队，也大批支持者漏夜排队。另有韩粉在台下示爱，韩国瑜赶紧挥手说：”我已经结婚了”。韩国瑜也在活动来到尾声前领唱《当我们同在一起》《朋友》等歌曲。

大批韩国瑜的支持者今早在大安森林公园排队入场。（自由时报）

前高雄市长韩国瑜上台后，许多出席新书发表会的民众举起手机，拍下这一幕。（自由时报）

韩国瑜在活动上认为，台湾的希望在于善良的人民、草根的力量与基层热情，并以新书介绍的12个人物为例说：“这样基层的力量、草根的力量有多了不起，付出的辛苦跟毅力是数倍于人，这是什么样的精神跟毅力。”

他告诉在场的支持者，不管在台湾或海外，许多支持者充满着感伤、忧虑和愤怒，都对他表达担忧，担心台湾怎么办，这些心声让他红了眼眶，并称台湾境内现况至今仍然令人忧心。

然而，韩国瑜相信，不管在台湾上空的是乌云也好，彩云也好，优秀的团队总是能够在黑暗、伸手不见五指的乌云之中找到一丝丝光明。

韩国瑜的昔日高雄市政府团队成员，包含民政局前局长曹桓荣、两位新闻局前局长王浅秋与郑照新、法制局前局长吴秋丽，以及劳工局前局长王秋冬出席了发表会。

尽管韩国瑜本人多次强调他只是做公益，但他高调发表新书，被外界视为韩国瑜复出政坛的起手式，外界关注他的下一步规划。