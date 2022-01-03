香港民主派网媒众新闻明天起停运

继《立场新闻》后，香港另一家民主派网媒《众新闻》也宣布明天（4日）起停止营运，网站届时将不再更新，一段时间后也将会关闭。

众新闻团队昨天在面簿宣布停运信息时，也感谢订户和读者的支持，并说过去两年香港社会的遽变，当地媒体生存环境恶化，让众新闻无法再毫无担忧地达成他们的理念。

众新闻写道：“我们一直热爱这片土地，但无奈，当下我们面对的不单是风吹雨打，而是龙卷风吹袭，巨浪滔天。”

众新闻也形容自己是在风眼的一只小艇，“在风高浪急的当下，情况严峻。在危机中，我们必须先确保船上的所有人，可以平平安安。”

有学者认为，香港新闻界已出现寒蝉效应。据香港《明报》报道，浸会大学新闻系高级讲师吕秉权分析，日后香港媒体报道时或会变得保守甚至“买保险”，配合官方主旋律。

不过，香港立法会候任议员麦美娟认为，香港新闻自由没被打压，并说不理解为何众新闻的员工不感到安全，他们应反问自己做过什么。

众新闻2017年1月1日成立时称无党无派，不设既定政治立场或政策倾向。

众新闻网站的资料显示，众新闻由10名传媒工作者创办，包括有线前新闻部总监冯德雄、《明报》前总编辑刘进图、《明报》前执行总编辑姜国元、《信报》前执行总编辑陈伯添、资深新闻工作者李月华、香港记者协会前主席麦燕庭及岑倚兰。