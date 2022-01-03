曾因“致命马拉松”被处分 张旭晨任甘肃省林草局长

曾在甘肃“致命马拉松”事件后被处分的甘肃白银市前市长张旭晨，获任甘肃省林业和草原局局长。

甘肃省政府官网昨天（1月2日）发布《关于张旭晨等同志职务任免的通知》。其中，甘肃省政府决定，张旭晨任甘肃省林业和草原局局长、甘肃省绿化委员会办公室主任、大熊猫祁连山国家公园甘肃管理局局长（兼）。

据澎湃新闻报道，甘肃省林草局为省政府直属机构，由省自然资源厅统一领导和管理，为正厅级，对外加挂甘肃省绿化委员会办公室、大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局牌子。

公开资料显示，张旭晨，1969年1月出生，甘肃通渭人，曾长期任职兰州大学，2007年任共青团甘肃省委副书记，2010年任共青团甘肃省委书记。2013年2月调任陇南市委副书记，2015年6月任白银市委副书记、市长。

去年5月22日，甘肃省白银市景泰第四届黄河石林山地马拉松百公里越野赛发生罕见悲剧，比赛期间遭遇降温、降水、大风等灾害天气，导致172人参赛运动员中21人遇难。

事件当时引起舆论广为关注，认为这起惨剧既是天灾更是人祸。当时担任白银市市长的张旭晨公开道歉，称“作为赛事主办方，深感内疚和自责，对遇难人员表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示深切慰问。”甘肃官方随后成立事件调查组深入调查。

甘肃省去年6月公布事件追责问责情况。通报指出，对事件中违纪、职务违法、涉嫌职务犯罪的27名公职人员严肃追责问责，包括五名省管干部和22名非省管干部。其中，对白银市委书记苏君给予政务警告处分；对白银市委副书记、市长张旭晨给予政务记过处分。

去年8月，主政白银市六年的张旭晨卸任市长，同月出任甘肃省林草局党组书记。