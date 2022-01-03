港保安局长：“软对抗”仍危害国家安全

香港保安局局长邓炳强说，该局2021年最大成就在国家安全方面，不少“反中乱港”分子锒铛入狱，他还特别强调“软对抗”的危害，称反中乱港分子用看似未必犯法、但又不停荼毒思想的方式，毒害年轻人。

邓炳强昨天接受中新社专访时表达上述看法。

他说：“我印象最深的是《苹果日报》的关闭，这份报纸荼毒着香港市民，特别是让青少年对国家或政府有一个错误的观念，现在他们结束了，这让社会更加好、更加民主。我们看到社会平静了，那些在背后的煽动者也被拘捕。”

邓炳强特别强调“软对抗”的危害。他说：“不甘心的‘反中乱港’分子用一些看似未必犯法、但又不停荼毒人们思想的方式，继续毒害市民特别是年轻人。”

清除香港的国家安全隐患是邓炳强的工作重心。他分析称，香港的国家安全隐患首先是2019年至今孕育了一些本土恐怖主义，包括思想变异了的“孤狼”，其次是外部势力在地缘政治的环境下会用尽方法来企图危害香港的国家安全，包括利用香港的环境去危害国家的安全。

邓炳强去年6月25日接任保安局长，此前他在2019年“黑暴”期间临危受命，出任香港警务处处长，直至《香港国安法》实施一周年之际履新。

邓炳强说，“回顾2019年发生的事情，其实就是‘颜色革命’。在这期间，危害国家安全的外部势力，利用‘假新闻’来挑起社会不同层面群体的对立，煽惑市民攻击政府、执法部门，我们必须对这些‘假新闻’采取针对性的措施。”

在邓炳强视野中，一些“反中乱港”分子为逃避法律责任弃保潜逃，还在海外再生事端。他说：“外部势力指示他们张牙舞爪，但我相信他们只是暂时有利用价值，外部势力把他们当作宠物来养，这些人没有利用价值的时候就会变成弃子，这些出卖别人的人也是会被别人出卖的。我相信无论时间有多长，无论有多么艰辛，一定会将他们绳之以法。”