陕西新增92病例 省委书记：咬紧牙关发起总攻

冠病疫情严峻的陕西省昨天新增本土病例92例，陕西省委书记刘国中强调，当前进入总攻阶段，要求党员干部讲政治、顾大局，早日实现决战决胜，并要求雁塔区等重点区域汲取教训，尽快扭转被动局面。

据中国国家卫健委网站消息，大陆昨天报告新增病例161例，其中境外输入病例60例，本土病例101例。疫情尚未受控的陕西省有92例本土病例，其中省会西安市90例，咸阳市、延安市各一例。

据西安网报道，刘国中昨天在西安市疫情防控指挥部调度城中村疫情防控工作时强调，当前已进入总攻阶段，要树牢百分之百防控到位、隔离到位的意识，把城中村疫情防控作为重中之重抓实抓好，尽快实现社会面清零目标。

刘国中说，城中村疫情传播风险大，是疫情防控总攻的重点难点所在。要加快加密核酸检测，提高检测效率，加快推进风险人员隔离管控，抓好隔离场所储备。

他也强调要及时掌握群众需求，保障群众基本生活，打通生活物资保障“最后一百米”，同时做到防疫情传播和保物资畅通。

新华社昨晚报道，经陕西省委同意，免去西安市雁塔区委书记王斌、区委副书记兼区政府党组书记崔诗越的职务，由西安副市长杨建强兼任雁塔区委书记。这是西安本轮疫情暴发以来首次有地方官员被罢免。报道称，此次任免是为“进一步加强雁塔区疫情防控工作力量”。

刘国中昨天也要求，雁塔区、高新区等重点区域要汲取教训，细之又细、实之又实，尽快扭转被动局面。

他还说，要把城中村攻坚和疫情防控总攻作为对干部政治品质、宗旨意识、能力作风的现实考验，“一把手”要扛起责任，亲自上手，抓具体抓落地。