中国恒大今天开市前停牌

中国恒大集团今天开市前公布短暂停牌，公司有关的所有结构性产品也将短暂停止买卖，恒大暂未公布停牌原因。

据香港经济日报报道，恒大日前传出面临拆楼危机。网上流传一张海南省儋州市的行政处罚单，指恒大旗下位于儋州市海花岛共39座楼被儋州市执法部门确定为违法建筑，项目涉嫌因违法取得的规划许可证已被撤销，被要求10天内自行拆除。

综合极目新闻和《证券时报》报道，海南省儋州市综合行政执法局上月30日发布的行政处罚决定书显示，恒大旗下的儋州信恒旅游开发有限公司位于儋州海花岛二号岛的39栋楼，因违法取得的规划许可证已被撤销，被责令在10日内自行拆除。如逾期不拆除，执法局将组织拆除。

房地产经纪公司链家提供的数据显示，海花岛房子售价在每平方米1.8万元左右（人民币，下同，3819.4新元）。此次被通知拆除的39栋楼合计43万平方米，涉及房产价值约77亿元。

值得一提的是，恒大创始人许家印元旦当天在新年致辞中说，要毫不动摇地把“保交楼”进行到底。他表示，要坚信只要把“保交楼”进行到底，就一定能让公司恢复销售、恢复经营、还清各方面的债务，创造一个涅槃重生的美好未来。

“保交楼”即恒大承诺旗下项目不会烂尾，会把卖出去的楼盖完、保证业主买过的房都交付。

许家印介绍说，2021年9月以来，恒大全国项目复工率已达91.7%，复工人数8.9万人，四季度累计交楼超过5.3万套。