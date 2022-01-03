三只松鼠广告出现少先队员红领巾被指涉违法

中国零食品牌三只松鼠继因海报模特妆容事件被指辱华后，又被网民曝出2019年的营销海报使用佩戴红领巾的少先队员图像做宣传，被指广告涉嫌违法。

综合观察者网和红星资本局报道，有网友前天挖出三只松鼠在2019年发布的“331补脑节”产品宣传海报，在印有“三只松鼠331补脑节”的海报中，少先队员佩戴红领巾，手里捧着“5年防骗，3年补脑”的零食大礼包。

网友指，海报中两名佩戴红领巾的少年画面不合规，不能把少先队的相关信息用于广告。还有网友指出，按照规定，广告必须要用规范字，规范字就是指简体字，但海报中使用了繁体字。

对此，有网友留言批评说，“看来三只松鼠真的需要补一补自己的脑子了”，但也有网友质疑，“19年的广告都翻出来？当时没发现吗？”

报道称，2019年三只松鼠主持过“331补脑节”相关话题，目前内容已无法查看。

据报道，中国全国少工委2005年11月发布的《关于中国少年先锋队队旗、队徽和红领巾、队干部标志制作和使用的若干规定》显示，中国少年先锋队队旗、队徽和红领巾、队干部标志及其图案不得用于商标、商业广告以及商业活动。

此外，共青团中央办公厅、全国少工委办公室2020年印发的《中国少年先锋队红领巾、队旗、队徽、队委（队长）标志和队歌使用管理规定》也明确，红领巾、队旗、队徽、队委（队长）标志及其图案、名义，队歌名称、歌词、曲谱等，不得用于或变相用于企业名称、商标注册、商业广告以及商业、娱乐等活动。

对此，陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善说，三只松鼠利用少先队员及其佩戴的红领巾做营销海报，很明显违反了全国少工委的上述规定。

上海大邦律师事务所律师游云庭也说，上述营销海报违反了广告法第58条规定，“属于利用和中小学生有关的物品做广告，可能面临的处罚是10~20万元（人民币，下同，约2.1万至4.2万新元）的罚款，如果情节严重的可能处20万元到100万元的罚款。”