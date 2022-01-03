韩美妆品牌悦诗风吟据报缩减八成中国门店

韩国化妆品巨头爱茉莉太平洋（Amorepacific Corporation）旗下化妆品品牌悦诗风吟（innisfree）据报将大幅缩减中国市场门店，从巔峰时期的800多家关闭到仅剩140家，撤店率约80%。

据《21世纪经济报道》、《北京商报》等媒体报道，对于此番关店传闻，爱茉莉太平洋相关负责人称，集团正对悦诗风吟品牌进行渠道优化，这样的门店调整在今年仍将持续。

该负责人还说，集团将针对中国市场进行新一轮策略调整，不过仅对悦诗风吟门店进行优化缩减，不涉及其他品牌。

爱茉莉太平洋集团还称，未来在中国市场将着重发力中高端及线上领域。

公开资料显示，爱茉莉太平洋集团是韩国最大的专业从事化妆品开发、生产和销售的国际性集团之一，旗下品牌还包括雪花秀、兰芝、后、吕、赫拉等。

据了解，悦诗风吟的定位是20~26岁的学生和年轻女性可以使用的平价护肤彩妆，2012年正式进入中国市场，从2014年起以每年新开100家门店的速度进入中国二三线城市，巅峰时期在中国拥有超过800家门店。

不过，悦诗风吟在2019年就关闭了40家亏损门店，2020年关店速度明显加快，关闭至少90家亏损门店。去年5月又传出要关闭约170家中国市场门店。

营收方面，悦诗风吟2020年营收同比减少37％至3486亿韩元（约3.95亿新元），不及2016年巅峰时期的一半。

对于闭店原因，爱茉莉太平洋称，除了冠病疫情影响，该护肤品牌在中国市场的受欢迎程度也在下降。中国消费者开始转向追求奢侈品牌或高性价比品牌，并开始避开中等价位产品。

报道还称，悦诗风吟并不是爱茉莉太平洋旗下第一个在中国市场大量关店的品牌。

集团旗下品牌之一伊蒂之屋（Etude House）去年3月就关闭了中国市场所有线下门店，仅保留线下美妆集合点“调色师”渠道，其他都转为线上经营。

据其官网数据，伊蒂之屋于2013年进入中国市场，巅峰时期也曾在北京、上海、广州、武汉等25个城市开设58家品牌直营店。