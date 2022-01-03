浙江新增九本土病例 宁波北仑区疫情定性为独立疫情

中国浙江省宁波市北仑区本轮疫情被定性为一起独立疫情，可排除与近期杭甬绍三地的关联性。

浙江省卫健委副主任孙黎明昨天下午（2日）在冠病疫情防控工作新闻发布会上，做出上述通报。

据浙江省卫健委今天上午（3日）通报，截至2日24时，浙江省新增10起确诊病例，其中九起来自宁波市，另一起为源自南苏丹的境外输入病例。

孙黎明说，根据现有流调溯源信息研判，此次浙江省宁波北仑发生的疫情有三个特点，首先是经省市疾控部门对首发病例标本基因测序，这轮疫情属德尔塔变异株AY.57进化分枝，可以排除与近期杭甬绍三地疫情的关联性，为一起独立疫情。

她指出，其次，除首发病例为因其他疾病拟住院发现外，其余病例均为在封控区内主动筛查发现，活动轨迹由当地予以公布。第三，这轮疫情高度集中在宁波北仑区申洲公司，全省其他区域暂未发现阳性感染者。目前溯源工作正在持续进行中，一旦有进一步结果将及时公布。

孙黎明表示，疫情发生后，省疫情防控工作领导小组迅速激活应急响应机制，按照“一办九组”机制建立“省市决策、区级执行”的扁平化工作体系，并统筹推动全省面上疫情防控工作。全省卫生健康系统紧急派出工作组和专家组赴一线指导应急处置，迅速调集省市区流调、采样检测、卫监等专业技术人员共计7400余人，支持宁波北仑做好防疫工作。

她也说，宁波市迅速响应、全面动员，北仑区紧急启动I级应急响应，实施临时封闭管理，快速高效做好疫情防控、社会面管控和居民生活保障等。

据浙江新闻报道，自去年12月5日以来，到12月21日下午4时，浙江三地累计报告确诊病例486例。其中宁波累计报告确诊病例74例；绍兴累计报告确诊病例383例；杭州累计报告确诊病例29例。

孙黎明在上月21日冠病疫情防控工作新闻发布会上说，当前浙江疫情防控整体形势向好，杭州、宁波、绍兴三地特别是上虞都实现了社区清零，要有序按规范开展社区解封，做好复工复产的各项准备工作。