商汤科技三日股价暴涨86%

被美国制裁的中国人工智能（AI）巨头商汤科技在香港的股价节节攀升，三日已暴涨86%。

据新浪港股报道，商汤科技今天（3日）迎来上市第三个交易日，股价高开高走，临近午盘暴涨逾30%，市值2390亿港元（414亿新元）。

商汤科技去年12月30日在港股上市，股价当天一度飙升23%，市值高达1500亿港元，创下近半年来香港新股的最大首日涨幅。

根据招股书，商汤科技是一家赋能百业，行业领先的人工智能软件公司，根据沙利文报告，公司收入已在2020年位列行业亚洲第一。公司明星资本云集，包括软银、春华资本、银湖资本、IDG、国调基金、上海国际集团、赛领与鼎晖等。

12月10日，正在港股IPO的商汤科技突遭变数，美国商务部将其列入“非SDN中国军工复合体企业名单”，这意味着美国投资者将不能参与其公开市场股票及衍生品交易。

商汤科技对此表示强烈反对，认为该决定与相关指控毫无根据，并称科技发展不应该受到地缘政治的影响，商汤将全力保护公司和相关利益方的权益。

商汤科技12月13日在港交所发布公告，全球发售及上市将会延迟，公司仍致力尽快完成全球发售及上市。据此前安排，商汤科技计划于12月16日公布最终发售价、配售结果等信息，并于12月17日正式在港股挂牌交易。

据商汤科技更新的招股书显示，由于相关美国规例不停转变及发展的特质，公司已要求将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份之外。