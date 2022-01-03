香港众新闻主笔杨健兴：停运是无可奈何选择

香港民主派网媒《众新闻》主笔杨健兴今天（3日）说，众新闻停运是无可奈何的选择。

综合香港《经济日报》、香港电台和《星岛日报》等港媒报道，杨健兴和《众新闻》总编辑李月华今天上午会见传媒时说，自2019年反修例运动开始，政治社会变化相当大，分化严重，矛盾尖锐，而媒体也被卷入政治巨浪，被视为整顿对象。

杨健兴提及，《立场新闻》涉“串谋发布煽动刊物”，其报道及文章被视为煽动刊物。基于有实在的个案，以及在过去数日，与同事深入冷静分析情况及信息后，无从掌握触犯法律的界线，员工不能够在一个平安、安全的环境下工作，并形容众新闻停运是无可奈何的选择。

杨健兴哽咽称，“记者都是人，会有家人，有朋友”，并指相信所有新闻工作者都不希望因为工作而处于这样的困境。

他称记者无畏无惧是指不怕得罪权贵，不怕批评政府政策失误，不怕报道一些财团的新闻，不担心财政上受到压力。这种无畏若要付出自由的代价，相信每一个新闻工作者都不希望遇到这个情况。

也是《众新闻》行政总裁的李月华说，停运是经过评估而所作的最好决定，并非《众新闻》改变了，而是客观环境改变了。她作为总编辑，无法拿捏一个报道或一句说话会否触犯法例。

李月华还说，网站今天最后一天更新，但暂时不会关闭；晚上仍有两个节目《众新闻中国组》及《香港这一天》仍会同一时间放映，向读者道别。至于众新闻目前的40多名员工，公司会按劳工条例作出遣散。

香港记者协会则称，对于一个星期内接连有传媒机构停运感到痛心和遗憾。

记协指出，《立场新闻》及两名高层上月29日被控以“串谋发布煽动刊物”罪，不足一星期，再有传媒机构疑因“寒蝉效应”而停运。香港被喻为“亚洲国际都会”，资讯流通与新闻自由乃不可或缺，如今一再有传媒机构停运，对香港声誉的影响难以估计，促请港府履行《基本法》对新闻及资讯流通自由应有的保障。

香港警方国安处上月底拘捕《立场新闻》前任及现任高层等七人，保安局局长邓炳强同时冻结《立场新闻》共约6100万港元（约1056万新元）资产，《立场新闻》网站随即宣告即时停止运作，所有员工即时遣散。

成立五年的网媒《众新闻》昨天（2日）则在社交平台发声明，宣布将从明天起停运，网站届时将不再更新，并将在一段时间后关闭。