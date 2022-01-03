陈其迈侯友宜祝福韩国瑜出新书

台湾高雄市现任市长陈其迈今天（3日）说，无论高雄市前市长韩国瑜做公益或是复出政坛，他都给予最大祝福。

据台湾《自由时报》报道，韩国瑜昨天（2日）主办《韩先生来敲门》新书发表会，现场涌入上万名支持者。

陈其迈说，祝福韩国瑜出新书，政治是一时的，尽管立场彼此不同，但韩国瑜沉潜已有一段时间，不管他现在做任何事、做公益或复出政坛，都给予最大祝福。

对于韩国瑜新书发表会涌现人潮，新北市长侯友宜说，祝福韩国瑜新书大畅销，也期待大家都能够为台湾、人民好好的做事。

当媒体追问韩国瑜若2024参选总统是否会支持，以及会否担心韩国瑜复出会冲击到2022年跟2024年的国民党选举，侯友宜说，每一个人想为台湾、人民做事，都是好事情。

现年64岁的韩国瑜代表国民党参加2018年台湾“九合一”地方选举，最终以超过89万张选票、15万票之优打败代表民进党出战的陈其迈，当选高雄市市长。

但不到半年时间，韩国瑜宣布参选2020年台湾总统选举，过后获得552万张选票，惨败给寻求连任的蔡英文（817万张选票），随之在同年4月的罢免案中饮恨。

此后，韩国瑜一直深居简出，多做公益活动，直至这次新书发表会，正式答谢支持者，但被外界认为是他复出政坛的起手式。