港立法会议员宣誓就任 港澳办中联办祝贺

香港新一届立法会90名议员今天（3日）宣誓就任，国务院港澳办和香港中联办都发出声明祝贺，希望议员们依法履职，担当尽责，以工作实效取信于民。

宣誓就任仪式今天上午11时在立法会会议厅举行，首次改由行政长官监誓，宣誓时会议厅也悬挂中华人民共和国国徽。各议员逐一宣誓拥护基本法以及效忠香港特别行政区等。

宣誓过程中，工联会议员陆颂雄及社福界议员狄志远读完誓词后，立法会秘书长陈维安指他们读的誓词不清晰，要求重读。

根据誓词，陆颂雄漏读了“议员”二字，狄志远则漏读“香港”二字。

民建联议员陈克勤宣誓时则没有以右手举起宣誓手势，但陈维安并未指他的宣誓有问题，陈克勤随后称，已向相关部門确认宣誓有效。

宣誓仪式结束后，全体立法会议员会拍摄大合照。（法新社）

据国务院港澳事务办公室官网消息，港澳办发言人发表谈话说，新当选的全部90名议员在庄严的国徽下郑重宣誓，仪式庄重严肃，展现了立法会议员们的良好精神风貌。

发言人强调，立法会全体议员要爱国爱港，全面准确贯彻落实“一国两制”方针，当好“一国两制”的守护者；要积极作为，当好民意代表者；要理性务实议政，当好良政善治的推动者；要引领香港社会各界加深对国家的认识和认同，当好融合发展的促进者。

发言人还说，实践已经证明并将继续证明，完善后的香港新选举制度是一套好制度，相信只要坚定走符合香港实际的民主发展道路，落实“爱国者治港”原则，就一定能凝聚社会各方面的力量，推动经济、政治、社会、文化的协调发展。

另据中央政府驻港联络办消息，中联办发言人说，在香港发展的新阶段，相信新一届立法会能够按照基本法规定的职权履职尽责，坚决维护行政主导体制，支持和监督特区政府依法施政，服务广大市民，为维护香港整体和长远利益作出积极贡献。

发言人说，立法会议员宣誓的场地首次悬挂国徽，体现了“一国两制”下香港特别行政区作为中华人民共和国一个地方行政区域的法律地位，是“爱国者治港”原则在立法机关得以推进落实的写照。

发言人强调，当前香港已实现由乱到治的重大转折，正处于走向良政善治的开篇布局时期，期待所有议员坚守为民服务的承诺，在行政长官带领下，与特区政府和社会各界共同努力，合力解决突出的经济民生问题，积极促进社会公平正义。

本届立法会是香港第七届立法会，也是香港实施国安法及采用新选举制度之下产生的立法会。本届立法会首次大会将在下周三举行，下周一也将选出新任立法会主席。