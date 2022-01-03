被指广告违法使用红领巾 三只松鼠致歉

被网民曝出2019年的营销海报使用“红领巾”图案做宣传后，中国零食品牌三只松鼠今天（3日）发布致歉信，称将虚心接受消费者、监管部门及媒体的监督和批评，以此为鉴。

继因海报模特妆容事件被指辱华后，有网友前天又挖出三只松鼠在2019年发布的“331补脑节”产品宣传海报，海报显示，少先队员佩戴红领巾，手捧“5年防骗，3年补脑”的零食大礼包。

网友指，海报中两名佩戴红领巾的少年画面不合规，不能把少先队的相关信息用于广告。

有律师也指出，三只松鼠利用少先队员及其佩戴的红领巾做营销海报，违反了中国少年先锋队队旗、队徽和红领巾等标志及其图案不得用于商业广告及活动的规定。

三只松鼠今天下午在官方微博发布致歉信称，向关心、支持、信任三只松鼠的消费者和社会各界表达最诚挚的歉意。

致歉信称，公司第一时间成立工作组，多方面开展自查自纠。该广告于2019年3月28日上线，公司对此页面上线审核把关不严。接到芜湖市少工委函告后，意识到该问题的严重性，已于2019年4月1日下线相关页面及产品，并针对性加强内部合规审核与员工培训宣导。

三只松鼠强调自身扎根中国，是土生土长的民族品牌，将虚心接受来自消费者、监管部门及媒体的监督和批评，以此为鉴，改正不足，避免此类问题的再次发生。

三只松鼠公司近期风波不断，在上周刚刚因2019年的一张海报中模特的“眯眯眼”妆容被质疑辱华、丑化中国人，被网民骂上社交平台热搜榜。

三只松鼠当时也发声明致歉，称该产品页面中模特为中国人，妆容基于其个人特征打造，“无刻意丑化”，为避免产生不适感，已进行页面替换。