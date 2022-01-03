台湾烟酒公司买下被大陆卡关两万瓶立陶宛兰姆酒

台湾烟酒公司今天（3日）透露，该公司将全数买进被中国大陆卡关的两万多瓶立陶宛国产兰姆酒。

据中时新闻网报道，这批大约两万零400瓶深色兰姆酒去年12月初产于立陶宛，面临中国大陆拒收后漂流海上，台湾烟酒公司适时相挺转购入台。这批酒预计将在1月中到港，重新制作中文标贴包装后上市。

立陶宛与台湾互设代表处，成为第一个以台湾为名的欧洲代表处，因此惹怒中国大陆，开始对立陶宛展开经贸报复，导致立陶宛货品无法通关。

台湾烟酒公司证实，去年12月初就传出大陆海关电子报系统将立陶宛从“来源国”列表删除，导致出口货物滞留大陆港口，虽然事后大陆电子报关系统重新出现立陶宛名字，但滞留海上的货品仍不得进入，先前即有立陶宛知名啤酒商被大陆取消多笔订单，甚至货物无法清关的情况。

台湾财政部与驻立陶宛代表黄钧耀去年12月中接获讯息，遭中国大陆卡关波及的立陶宛公司MV Group Production约两万零400瓶深色兰姆酒，原订去年12月29日抵达大陆港口，却面临滞留海上情况，财政部通知台湾烟酒公司后，由该公司出面收购。

据台湾镜周刊报道，台湾烟酒公司副总经理廖志坚说，这是台湾首次进口立陶宛莱姆酒，本次收购盼能助立国缓解经贸困境，也能为台湾的酒品市场带来新气象。

报道称，立陶宛知名啤酒厂沃福斯（Volfas Engelman）受中国大陆经济打压的影响，去年10月突然被告知大陆订单被砍光，损失达50万欧元（约76万5204新元）。

但台湾市场可弥补其在大陆市场的损失，沃福斯执行长霍巴乔斯卡斯向《立陶宛晨报》透露，去年出口台湾的啤酒有8000吨，较2019年成长23倍，期待今年台湾市场能持续成长。