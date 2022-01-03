驻尼国前大使被质疑“叛国” 台外交部：断交前已离任

针对驻尼加拉瓜前大使被质疑“叛国”，台湾外交部今天（3日）透露，台湾驻尼加拉瓜前大使吴进木在台尼断交前已离任。

据中时新闻网报道，民进党前立委林浊水昨天（2日）在面簿发文批评，驻尼加拉瓜大使吴进木在台尼断交前夕办退休，一断交就得到尼国国藉。但在断交前夕报回来的都是好消息，断交大事发生还不回台报告，有一连串的不合理。

林浊水痛批，吴进木“完全是叛国行径，外交部还替他（吴进木）说话，国安系统在做什么？太不像话了！还不认真追查？鸣鼓而攻之！铨叙部马上先追回退休金！”

台湾外交部发言人欧江安今天回应说，前驻尼加拉瓜大使吴进木在去年9月28日因个人生涯规划申请退休获准，已在11月17日离任，并办妥退休离职手续。

她说，吴进木曾向外交部表示，因太太健康因素，目前暂时无法返回台湾。台湾外交部长吴钊燮已在去年12月23日在立法院应询时做出说明，目前外交部没有进一步评论。

尼加拉瓜当地时间去年12月9日宣布与台湾断交，尼国政府隔日授予吴进木夫妇尼加拉瓜国籍，表示吴进木担任大使期间，对尼国社会、经济和科技等方面贡献良多，也增进台尼的外交关系和情谊。

在与中国大陆复交后时隔仅五天，尼国总统奥蒂嘉在14日签署法令，终止包括尼国与台湾在2006年签署的《自由贸易协定》（FTA）等协议，且要求台方使馆人员在23日前撤离。

尼加拉瓜报章《新闻报》（La Prensa）上月26日报道，该国总统奥尔特加下令没收台湾原外交馆舍，并将之移交给中国大陆。台湾外交部30日再度抨击尼国断交后侵占其外交馆舍，并称将就此事提起国际诉讼。