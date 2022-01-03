陕西丹凤官方辟谣用马匹运抗疫物资

中国网络流传一段陕西省一县城“用马匹运送抗疫物资”的视频，被网民质疑效率低下，当地政府回应说，这并非帮政府运送抗疫物资，而是当地马帮自发筹集抗疫物资向社区捐赠，是马帮反哺社会的爱心行为。

网上流传的视频显示，陕西商洛丹凤县城街头1月2日出现一队驮着物资的马匹，视频中的配文称这是丹凤县在用马匹运送抗疫物资，视频在网络被广泛转发后，引起网民质疑，指马匹运力有限、速度慢，疫情期间运送物资为何不用效率更高的车辆？认为当地官方决策有问题。

据澎湃新闻报道，商洛市丹凤县人民政府新闻办公室今天发布情况说明称，经调查，该视频中的骡马队为丹凤县龙驹寨街道办凤麓社区十组居民赵某的八匹骡马，丹凤县山地较多，骡马等牲口平时承担移动和电信设施、水利工程等高坡运输。

丹凤县政府新闻办称，赵某等三人昨天（1月2日）自发为龙驹寨街道办凤麓社区疫情防控检查站捐赠5600元（人民币，约1189新元）爱心物资，并非视频中反映的“丹凤县利用骡马拉运物资”，也非“群众用骡马为疫区运送物资”。

新闻办还说，丹凤县疫情防控期间通过设立检查站点加强防疫检查，保障车辆正常通行，各类生活物资运输和群众生产生活出行不受影响，网络视频所配的文字内容不实。