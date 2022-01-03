“港独”分子刘祖迪自爆赴英染上奥密克戎变异毒株

目前已潜逃英国被香港警方通缉的“港独”份子刘祖迪元旦前夕，透露自己感染奥密克戎变异毒株。

网名“揽炒巴”的刘祖迪去年12月31日在面簿发文回顾2021年自己的种种行动与尝试，并称自己最近染上奥密克戎变异毒株，需要休养数天，感叹“人生如常地无常”。

据香港巴士的报发表评论称，“移民英国生活并非如某些政客形容那般，只有‘美好生活’和‘自由空气’，“揽炒巴”刘祖迪就亲身示范了留英的代价。”

刘祖迪面簿贴文一出，即引来中国全国政协副主席、香港前特首梁振英的嘲讽，他昨天（2日）在面簿发文称，刘祖迪前天宣告染上奥密克戎，“走佬（跑路）去英国兼中Omicron（感染奥密克戎变异毒株），戴耀廷当年提出的‘揽炒十部曲’竟然没有设想这场景”。

刘祖迪2019年修例运动期间与几十人成立了“我要揽炒”团队。香港商报网称，据悉，刘祖迪自2020年6月开始活跃于连登讨论区，曾在网络上公开招募成员，据悉其“揽炒”团队至少300人，分布于全球各地。这些人在刘祖迪鼓动下参与所谓国际文宣和游说工作，推动英美等国制裁中国大陆和香港。一直隐藏身份的刘祖迪被指2020年1月逃往英国。

香港警方2020年以涉嫌“勾结外国或境外势力危害国家安全”等罪名拘捕了“我要揽炒”多名成员，当年8月11日，香港警方全球通缉自称为发起人的刘祖迪。