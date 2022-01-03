下午察：西安怎么了？

中国陕西省西安市从去年12月23日午夜12时起启动封城，已进入第12天。这场疫情至今仍看不到拐点，今天（3日）起还增加七个中风险地区和两个高风险地区。

单日病例数倒是有趋缓迹象。昨天报告陕西有92起本土病例，西安占90起。这是西安本土确诊病例新增连续八天破百之后，首次迎来明显下降。按中共陕西省委书记刘国中的说法，当前“进入总攻阶段”。

常住人口1300万的西安是继2020年1月武汉“封城”以来，被“封锁”的最大中国城市之一。

令外界讶异的是，有了武汉封城的前车之鉴，广东、上海等主要省份和城市都经历抗疫大战后，西安似乎仍未做好抗疫准备，突如其来的疫情让这座古城措手不及。

西安市民上月21日排队进行核酸检测。（中新社）

据陕西省卫健委今天最新公告自去年12月9日以来，陕西全省已累计报告本土确诊病例1690起，其中西安市1663起。西安这一波疫情也外溢到延安市、咸阳市、渭南市、北京、广东省东莞市、河南沈丘市、山西省运城市等七地。

西安市昨天免去西安市雁塔区委书记王斌、区委副书记兼区政府党组书记崔诗越的职务，两人都是雁塔区疫情防控指挥部总指挥长，但此举仍难平民愤。

作为中国西北第一大城市、第九个国家中心城市， 千年古都西安，怎么了？

“流调是一笔糊涂账”

西安本轮疫情的源头锚定在2021年12月4日从巴基斯坦伊斯兰堡飞往西安的入境航班，第一起本土确诊病例的报告日期为2021年12月9日，但病毒是如何传入市区并引发大规模社区感染，疫情传播链是怎么形成的，至今未梳理清晰，这都显示流调工作没有到位。

官方媒体《中国新闻周刊》上月22日发布题为一篇题为《拷问西安疫情，千万人口重镇应急表现何以如此？》的报道引述病毒专家说，西安“现在（的流调）根本就是一笔糊涂账，到底是从防疫酒店漏到了社区，还是从入境时就漏在了机场，都还不清楚”。另一病毒专家则指出，西安发现疫情的时候，病毒可能已经历了多代传播。这篇文章随后被删除。

隔离酒店、诊所和长安大学是西安这波疫情的三条传播链。据《健康时报》报道，长安大学传播链是本轮本土疫情集中暴发点。

《财经》上月22日引述汕头大学病毒学专家常荣山说，西安疫情最大问题是，一些病例是主动接受检测时暴露、点状出现的，无法判断他们属于哪一条传播链，“这意味着还有更多隐藏的病例没有被发现。”

综合21世纪经济报道和财经报道，常荣山说，精准防控要建立在精确的流调结果上，但从疫情发展态势及已公布的部分病例活动轨迹看，西安没能做到这一点。

在常荣山看来，这一流调力量无法与西安市千万人口的量级相匹配，也是西安疫情未能尽早遏制的关键原因。常荣山说，据了解，上海有约3000人的流调队伍，一旦发生疫情就全员启动，在全市内寻找可能的暴露点，而不是局限于某个区域，像西安这样千万人口的城市，至少需要1000名专业的流调人员。不过，西安市疾控中心披露的信息显示，当地流调队伍由疾控人员及各医院抽调人员组成，人数为300人。

应急与组织协调工作不到位

西安市的应急与组织协调工作也不到位，这都反映在部分区域全员核酸检测、 基本生活物资供应跟不上等问题上。

据华商网报道，在西安市城南某地，全员核酸检测现场一度秩序混乱，被网友嘲讽像在“赶庙会”。《中国新闻周刊》也引述一化名受访者说，临时接到通知进行全员核酸检测，立马赶去现场，不料前面的队伍已经排了近五百米之长，人挨着人。

有当地网友发微博表示，上月21日在西安航天星河公园做核酸检测，寒风中排队五个小时直到天黑，结果数百人被告知，因核酸系统崩溃无法完成检测；另有核酸采集点因系统崩溃，通知已经采集的样本作废，需要重新采集。

“封城”是非常严厉的抗疫措施，不仅严重打乱市民生活，也导致经济活动停摆，应是迫不得已的行政手段。武汉前年经历封城，时至今日已约两年，西安似乎未从武汉经验中学习。

封城之前，西安超市和市场出现恐慌抢购，个人手机健康码程序也出现崩溃，导致数万人无法上班和通勤。封城之后，基本生活物资供应跟不上，好些网民反映，已陷入“蛋尽粮绝”的地步。

西安每户家庭原本每两天可指派一名家庭成员外出采购生活物资，但上月27日开始收紧措施，所有居民除参加核酸采样外，均不得出户。隔天（28日），“西安买菜难”等议题在微博引起大量关注，话题一度冲上微博热搜，截至29日上午共有4.9万条讨论，累计阅读量2.4亿。

有网民抱怨：“小区出不去，送菜的进不来，也不让上路，线上买菜抢也抢不到，抢到了也没有配送员，请问我们吃什么？”

西安市政府上月29日承认，确实出现了因物流企业员工因封控无法到岗，从而影响生活物资供应之情况。西安市商务局副局长陈建锋在新闻发布会上表示，将努力解决重点保供企业员工上下班、物流配送车辆通行等问题。据报道，西安全市在28日晚总动员，组织准备蔬菜等生活必需品，为封闭管理小区提供物资。

在西安曲江新区一家超市内，超市和疫情防控指挥部工作人员上月28日分装即将配送的免费生活物资。（新华社）

对愁困城中的西安居民来说，粮食物资还是不足够。好些网民在微博上称，西安出现了以物换物等交易形式，有人还称，“每天在群里各种问，已经属于日常了”。

网民对西安官方“人肉接力送菜”的方式也很有意见。微博上出现身穿防护服的人员，一袋袋地接力传送蔬菜物资的视频，一小段路就耗去一、二十人。网民讽刺说，“硬是把一个5G时代过成了古代”，“这不是浪费人力吗？有种东西叫做轮子”“在西安用手推车判几年？”



西安封城出现“人肉接力送菜”，招致网友批评，认为没必要浪费人力。（互联网）

放出该视频的“西安直播”后来解释称，运送物资的是当地社区的住户，当时确实没有足够的车辆来拉物资，但又想尽快分发给住户，所以大家才自愿组织进行接力送菜。

台湾《联合报》今天发布评论文章文说，西安官方公布的住院、重症与死亡数字相对非常轻微，尚未通报有医疗能量紧绷、或扩增方舱医院的需求，并批评“反倒是严令封城与错乱防疫命令的地方混乱，才造成更大的社会恐慌与不平民怨”。

“清零”政策再引关注

上周五（12月31日），网上流传西安一名少年出去买馒头，却被防疫人员殴打，事件在微博上引发讨论。抗疫手法之严厉，也再次引发外媒对中国冠病“清零”政策的关注。

法国国际广播电台报道说，清零已成中国官员“保住乌纱帽的必要手段”。

另据德国之声报道，德国《日报》上周三（12月29日）发表题为“中国的新冠清零政策”的评论文章说，着眼于西安疫情及相关措施，中国因为几十个病例就封城，“这让西方世界许多地方的人都觉得不可思议”。

上月26日是西安进行封闭管理的第四天，防疫升级后，西安市南门外盘道及周边空荡荡。（新华社）

陕西省委书记刘国中2日在西安市疫情防控指挥部调度城中村疫情防控工作中说，要树牢百分之百防控到位、隔离到位的意识，把城中村疫情防控作为重中之重抓实抓好，尽快实现“社会面清零”目标。

根据知乎网的信息，“社会面清零”的意思是全面核酸检测不再出现确诊病例，每日新增的确诊病例全部来自已经被隔离的密接人群。

前述《联合报》文章指，西安的“社会面清零”目标引发“刻意操作隔离”，以达到“帐面上的防疫成功”的舆论质疑，“一人阳性全区拉走”的做法就是不让该社区的确诊数字上升，只要让人群直接进到隔离区，那就可以满足社会面清零的条件。

西安疫情与部分西方国家对比，确实不算严峻。据共同社报道，因奥密克戎肆虐，美国七天日均新增病例约达38.6万人，英国18.9846万人，法国23.22万人，意大利14.4243万人。西安连续多天单日新增破百就成了大新闻，清零也好，“社会面清零”也罢，难免让人觉得过度紧张。

《环球时报》前总编辑胡锡进今天发微博，再次为中国清零政策辩护。“我们在激动地讨论给西安隔离居民送白菜应该采用什么方式，骂那些排成人链送菜的志愿者为何笨得不会用手推车，但我们不用惧怕新冠病毒可能在几个星期内传遍中国，变成一天出几万个或几十万个病例。”

他还说：“我们批评政府的办事过程不够漂亮，但知道他们在挡住病毒进攻的结果方面相当靠谱。” 胡锡进也为西安打气说，西安现最需鼓励和帮助，从旁边挑毛病要克制，可以善意地指出问题，但别太尖刻。

疫情当下，过多嘲讽确实没必要，但拷问一座城市的抗疫措施是否到位还是必须的。西安这一波疫情防控工作暴露出的种种问题应成为一个警醒，吸取教训和经验后，千年古都日后再面对疫情来袭时，才可能做到长安、常安。