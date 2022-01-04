众新闻停运 台陆委会批港自由人权每下愈况

香港民主派网媒《众新闻》今天（4日）起停止营运，台湾陆委会昨天指香港自由人权每下愈况，示警若只有官方喉舌，没有独立媒体，将折损香港国际金融中心的特质。

《众新闻》前天宣布今起停止营运，并称过去两年香港社会剧变，媒体生存环境恶化，让众新闻无法再毫无担忧地达成他们的理念。

据台湾《联合报》报道，陆委会解读称，这突显《香港国安法》寒蝉效应持续发酵。

陆委会指出，中共在香港“逆行倒施”《香港国安法》以来，香港的自由人权每下愈况；特别是对传媒界的整肃，更是严重威胁香港新闻、言论自由等领域。

陆委会还说，香港之所以是世界公认的国际金融中心，其中一个要素就是与国际接轨的资讯开放和自由流动度；倘若未来香港只有官方喉舌，没有独立媒体，势将折损其国际金融中心的香港优势特质。

继香港《苹果日报》和民主派网媒《立场新闻》后，众新闻前天在面簿宣布4日起停止营运，网站将不再更新，一段时间后也将会关闭。

众新闻主笔杨健兴昨天在面对媒体时说，在看到《立场新闻》被指控涉嫌“串谋发布煽动刊物”后，了解到无从掌握触犯法律的界线。他说，员工不能够在一个平安、安全的环境下工作，停运也是无可奈何的选择。

《众新闻》在2017年1月成立，由香港10名新闻工作者和学者创办，包括《明报》前总编辑刘进图、前执行总编辑姜国元等。2019年反修例风波期间，《众新闻》因相关报道而大幅度提高知名度。