布林肯与北约九国外长通话声援立陶宛反对中国施压

中国对立陶宛的施压持续引发美国及欧洲多国关注，美国国务卿布林肯本月3日与北约内九个成员国外长通话，强调他们将声援立陶宛，以面对中国升级对立陶宛的经济和政治压迫。

根据美国国务院发言人普赖斯于国务院官网发布的通话摘要，布林肯本月3日与大西洋公约组织（NATO）成员国保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克及立陶宛九个中、东欧成员国外交部长通话，中国对立陶宛的施压成为讨论重点之一。

布林肯与九国外长在通话中强调，立陶宛在面对中国不断升级的政治及经济压迫之际，他们声援立陶宛。

因应俄乌边境紧张局势升级，普赖斯说，布林肯与九国外长认为北约有必要在共同防御成员国一事上采取一致、坚定的立场，且在共同关切议题上进行合作。

布林肯强调，美国致力持续与所有跨大西洋联盟国和伙伴进行密切磋商和协调，通过威慑、防御和对话缓和紧张局势。

立陶宛去年8月宣布允许台湾以“台湾”名义在首都维尔纽斯设立代表处后，立陶宛与北京的冲突不断升级，与立陶宛有经济往来的其他欧盟国家也被卷入其中，引发美欧多国关注。

布林肯上个月22日与立陶宛总理席希莫尼特通话，布林肯当时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国在外交、经济上的施压。布林肯认为，立陶宛货物和含立陶宛零件的货品进入中国卡关的报道“令人不安”，中国的施压引起严重关切，在国际贸易准则下，已构成经济胁迫。

此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利上个月27日在欧盟对外行动署网站发布的文章也谈及，中国制裁欧洲议会议员的决定，以及施压立陶宛都对欧中关系造成损害。