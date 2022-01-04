中国苏州查处首起碳排放配额未按期履约违法案件

中国苏州市查处全国首起碳排放配额未按期履约违法案件。

综合澎湃新闻和证券时报网报道，苏州市生态环境局昨天（3日）透露，苏州市生态环境综合行政执法局1月1日对张家港某公司开展生态环境安全检查中，发现该公司未按时足额清缴2019-2020年度碳排放配额，涉嫌违反《碳排放权交易管理办法（试行）》第十条之规定。

目前，苏州生态环境部门已责令企业整改并对该企业违法行为予以立案查处。据悉，这是中国首起查处全国碳市场碳排放配额未按期履约的案件。

苏州生态环境局说，该案的查办将警示和威慑更多企业重视碳排放配额履约、落实碳排放相关措施。

《碳排放权交易管理办法（试行）》于2020年12月25日审议通过，自2021年2月1日起施行。该法第十条规定，重点排放单位应当控制温室气体排放，报告碳排放数据，清缴碳排放配额，公开交易及相关活动信息，并接受生态环境主管部门的监督管理。

该法案还规定，重点排放单位未按时足额清缴碳排放配额者，由其生产经营场所所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门责令限期改正，处20000元以上30000元以下（人民币，4259新元以上6389新元以下）的罚款；逾期未改正者，对欠缴部分，由重点排放单位生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门等量核减其下一年度碳排放配额。