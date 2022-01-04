恒大回应海花岛拆楼：已投入810亿人民币 正积极整改

中国恒大集团昨天（3日）致函海花岛业主，将按照海南省儋州市综合行政执法局发布处罚决议书的指引积极沟通、妥善处理，并说该集团过去六年多投入810亿元人民币（约172亿新元）建设海花岛，根据当局要求积极整改。

恒大集团通过海花岛旅游度假区官微发布《致海花岛业主的一封信》称，去年12月30日，儋州市综合行政执法局发布处罚决议书，仅针对海花岛二号岛的39栋楼，不涉及6万零567户已收楼业主及628户未收楼业主的地块和楼宇。该公司将按照决定书的指引，积极沟通、妥善处理。

海花岛项目是恒大集团在海南投资开发的重大项目，自2015年起，该公司陆续通过公开招拍挂方式取得土地使用权，并开始开发建设。

经过六年多建设，海花岛已累计投入约810亿人民币（约172亿新元），建成6万多户业主的家园。

自2017年以来，该公司根据环保、海洋督察对海花岛提出的海洋生态修复、涵管桥整改等要求，正在坚定不移、不折不扣地积极整改。

恒大集团昨天开市前公布短暂停牌，公司有关的所有结构性产品也将短暂停止买卖，恒大暂未公布停牌原因。

据香港经济日报报道，恒大日前传出面临拆楼危机。网传一张海南省儋州市的行政处罚单，指恒大旗下位于儋州市海花岛共39座楼被儋州市执法部门确定为违法建筑，项目涉嫌因违法取得的规划许可证已被撤销，被要求10天内自行拆除。