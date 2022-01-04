港立法会会议厅将同时挂中国国徽及香港区徽

香港立法会行管会决定，在立法会会议厅同时悬挂中国国徽和香港区徽，有关工程计划在本月12日前完成。

综合“香港01”和《星岛日报》报道，香港立法会秘书处昨天（3日）向议员发出的电邮称，立法会主席梁君彦、立法会内务委员会主席主席李慧琼和内会副主席马逢国三人在经咨询意见后，决定在立法会会议厅悬挂国徽和区徽，有关工程计划在本月12日前，即第七届立法会召开首次会议前完成。

电邮也称，根据《立法会行政管理委员会条例》（第443章），在第七届立法会行政管理委员会产生之前，三名第六届行管会当然成员需继续留任。

去年香港立法会选举前夕，立法会会议厅过去悬挂在主席座位上方的香港区徽，被发现已更换为中国国徽。

当时，参选新界西南地方直选的非建制派候选人刘卓裕担心，这将在观感上造成误解，令人以为香港已变成中国大陆普通城市，又指希望政府礼宾处澄清，其他政府部门、学校等是否要跟随同样做法。

立法会秘书处回复称，根据《国旗及国徽条例》，举行立法会议员宣誓的场地必须悬挂国徽。第六届立法会主席梁君彦也说，仪式结束后将换回区徽。

不过，新民党立法会议员李梓敬前天在面簿发文，称宣誓后可保留国徽不必撤下，并认为区徽可挂在国徽之下。