港政务司长致函美媒斥严重歪曲《立场新闻》执法行动

香港政务司司长李家超昨天(3日)致函美国《华尔街日报》,驳斥其社论文章严重扭曲港警对亲民主派网媒《立场新闻》的执法行动。

据香港中通社报道,香港警方上月29日以涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪为由,拘捕《立场新闻》六名高层或前高层,美国《华尔街日报》随后发表社论文章称,港警相关执法行动“损害新闻自由”,更指在香港“没有人是安全的”(no one is safe in Hong Kong)。

香港政务司司长李家超昨天致函《华尔街日报》,斥其社论文章严重歪曲事实,强调有关拘捕行动是由于有人涉及串谋发表煽动罪,与新闻自由无关。

李家超反驳,有关文章严重误导和歪曲事实,对香港的指控毫无根据。他强调针对《立场新闻》的执法行动与新闻自由没有关系,警方是严格依照香港法律和搜集到的证据办事。

他说:“如果你真的对新闻自由那么热衷,你应该支持我们针对那些非法利用媒体作为工具,达到政治或个人利益的人。他们才是污染和破坏新闻自由的人。”

对于《华尔街日报》有关香港选举的评论,李家超表示,选举是在公开、公平和诚实的环境下进行,并制订了法例防止任何人通过煽动他人不投票或投无效票操纵选举。《华尔街日报》毫无根据的评论,只反映了自己的偏见。

这是港府官员一个月内第三次致函《华尔街日报》,香港政制及内地事务局局长曾国卫分别在去年12月5日和12月23日,斥责《华尔街日报》关于香港选举制度的评论。

《华尔街日报》在去年11月30日发表社论文章称,港民可在12月19日立法会选举中采取抵制或投拜票行为表达异议,曾国卫回应指在选举期间间公开煽动他人不投票或投白票属违法。

《华尔街日报》在立法会选举隔天(12月20日)发表评论文章,形容港府举办了一场“没有人员参与投票的选举”。曾国卫回应说,该文章毫无事实根据,设有既定立场。