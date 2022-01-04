林郑：陆港正常通关仍需一段时间

奥密克戎毒株在香港社区传播，香港特首林郑月娥今天（4日）说，能否切断病毒传播链仍有待观察，未来一至两周将是关键，香港出现奥密克戎个案也影响到与中国大陆商讨免检疫通关。

据《星岛日报》报道，林郑月娥今天出席行政会议前会见传媒时说，受到奥密克戎毒株影响，全球疫情严峻，香港输入病例以倍数激增，为香港医管局带来压力。

她说，截至昨天，香港已有102起奥密克戎病例，当中97起属输入个案，另外五起与输入病例关联，目前未在社区出现源头不明的个案。

她续称，能否切断传播链仍待观察，不过专家认为未来一至两周是关键。要切断传播链仍有不少工作，包括加强检测，政府也已就望月楼个案进行数次受限区域强制检测。

针对奥密克戎病例对陆港通关的影响，林郑说，香港出现奥密克戎个案，已影响与中国大陆商讨免检疫通关，她并称，相信需要再等一段时间才能恢复与大陆的正常往来。

林郑也谴责国泰航班有机组人员涉嫌违反防疫规定，并表达强烈不满，批评相关行为不负责任。她强调，虽然对方属高层，可能未必知道每位员工的情况，但不能以此作为免责条款。她说，一名机组人员违规，就使得370名市民新年期间要入检疫中心，数以千计市民晚上要接受检测，付出很大社会成本。

香港食物及卫生局局长陈肇始上月31日称，首次发现奥密克戎变异株在当地传播，反映有输入性病例进入社区，其中涉及违反居家隔离规定外出致他人感染的国泰航空货机机组人员。

相关人员上个月27日在九龙又一城望月楼用餐，引发群组感染，当日相关时段的用餐人员中，仍有六人未找到。卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨天通报称，望月楼群组目前涉及五起确诊和一起初步阳性病例，当局正就此进行调查。