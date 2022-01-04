佳兆业债券部分持有人未收到上周到期利息

佳兆业集团控股有限公司美元债券的部分持有人透露，他们尚未收到上周到期的债券应付利息；这家中国开发商在去年12月份未能按时兑付其他债务。

据彭博社报道，佳兆业应该在12月30日为2022年到期的8.5%债券付息4875万美元（6604.65万新元），为2024年到期的9.375%债券付息1.0535亿美元。在可能宣布发生违约事件之前，佳兆业拥有30天的付息宽限期。

两位均持有这两支债券的投资者表示，截至纽约时间周一凌晨12时，他们尚未收到利息款。佳兆业发行的另外一支债券1750万美元应付利息的宽限期于12月31日结束，也持有该债券的一位投资者还没有收到利息款。因讨论私人投资，他们要求匿名。

惠誉上个月将佳兆业集团的评级调降至“限制性违约”，因其未能按时兑付12月7日到期的4亿美元优先票据。佳兆业的困境是中国房地产行业广泛债务危机的一部分；政府对该行业过度举债的遏制，以及住宅销售大降，给房地产行业造成严重冲击。

根据彭博计算和分析师估计，单单1月份，这个行业需要找到至少1,970亿美元资金，来偿还将到期的债券、利息和信托产品，以及发放数以百万计农民工延期支付的工资。一些开发商寻求延长债务到期日和出售资产，但效果各有不同。

佳兆业上个月还在宽限期结束之后未能支付另外两支债券的应付利息。该公司12月20日表示，一直在与债券持有人就债务重组计划进行磋商，不过尚无债权人要求加快还款。

佳兆业面临越来越大的压力，彭博汇编数据显示，佳兆业在2022年将有28亿美元的美元债券到期。该公司在中国开发商中美元债券发行量居于前列，发行在外未偿付金额约为118亿美元。2015年，佳兆业成为第一家美元债券违约的中国开发商，之后进行了重组。

另外，中国恒大在港交所发布的公告，将于下午一点恢复股票交易，公司并将继续积极与债权人保持沟通。

就目前的流动性情况，中国恒大表示将努力化解风险，维护各方权益。但元旦前公司推迟了逾期理财产品兑付计划，显示流动性危机几无缓解迹象。