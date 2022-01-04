14省出生率出炉 河南出生人口43年来首低于百万

在2021年统计年鉴中，中国14个省份公布了2020年出生率数据，其中10个省份低于1%。在出生人口方面，户籍人口第一大省河南首次跌破了100万大关。

据第一财经报道，14个省份中，河南2020年出生人口数量位居第一。作为户籍人口第一大省和农业大省，河南的城镇化水平相对较低，出生人口总量较大。从历年数据来看，河南在1987到1990年连续四年出生人口超过了200万大关。1991年降到172万人，1993年后降到150万以下。2002年到2010年，河南连续9年出生人口稳定在110万到120万之间。

进入21世纪的第二个十年，随着生育政策的调整，河南出生人口也有明显回升，其中，2016年创下了阶段性高峰143万人。2020年，与全国的走势相似，河南人口出生率首次跌破了10‰（即1%），为9.24‰，略高于8.52‰的全国平均水平。当年河南出生人口为92万人，创下1978年以来的历史新低，比2016年下降了36%。

东南沿海的福建2020年人口出生率也首次跌破10‰，为9.27‰，人口出生率比2017年下跌了5.79个千分点。

从14个发布2020年人口出生率数据的省份来看，有7个省份的出生率高于全国平均水平，这其中，贵州、广西、甘肃和海南都高于1%。

相比之下，14个省份中，出生率低于全国水平的省份有天津、北京、重庆这些直辖市，也有江苏这样的发达省份，以及山西、内蒙古和湖北这些中西部省份。另外，虽然东北地区的辽宁、吉林和黑龙江2020年出生率还没公布，不过从2019年的数据来看，黑龙江人口出生率位列全国倒数第一，吉林倒数第二，辽宁倒数第三。

那么为何东北、华北地区人口出生率普遍较低？人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授对第一财经分析，北京，天津这些直辖市出生率比较低，和他们的人均受教育时间较长，现代化水平较高，人的自主性较为突出等因素有关。东北是中国的老工业基地，工业化和城镇化较早，对生育的自主选择相对强烈。这些在客观上影响了他们的生育意愿、生育选择，进而影响了生育水平。

董玉整说，国际社会的发展经验表明，经济社会发展水平相对较高的地区，人们对于现实生存状态和未来发展的担忧的程度将会减弱。人们更在意的是当下的人生体验和生活享受，这也影响到人们的现实生育意愿。

从中西部几个省份的表现来看，生育率低于全国水平的地区，也往往是城镇化和工业化水平较高的区域。比如重庆和湖北省省会武汉是中国重要的工业基地，汽车、电子等产业十分突出，而内蒙古近年来的工业化发展步伐也非常迅速。