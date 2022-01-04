印媒：中国在拉达克东部的班公湖上建桥

印度媒体昨天（3日）引述卫星图片信息称，中国可能在拉达克地区东部的班公湖上建了一座桥。

综合印度新德里电视台（NDTV）和《今日印度》（India Today）报道，这张卫星图片是由一位地理情报专家西蒙（Damien Symon）发布在推特上，根据卫星图，这座桥已几近完工状态。

报道称，虽然这座桥是建在中国领土范围内，连接了班公湖一处狭窄地区的两岸，不过，这座桥距离印度主张的实际控制线（LAC）只有约25至30公里，也让中国有能力快速移动士兵和重型武器。

2020年6月，中印军人在中印边境西段拉达克地区徒手斗殴，造成至少20名印度军人丧生。自那以来，两国关系急剧恶化，中印在边境均加强部署，加派数以千计士兵与军事装备。尽管双方展开多轮谈判，但仍无法缓和紧张情势。

去年7月，在印度国家安全顾问多瓦尔和中国外交部长王毅会谈后，双方同意相互从冲突地点撤出两公里。

中国全国人大常委会去年10月通过《陆地国界法》，于今年1月1日生效，内容包括“防范和打击任何损害领土主权和破坏陆地国界”等行为。印度视此法律为北京立场转趋强硬的迹象，并称，期望 "中国将避免以该法为借口单方面采取行动，改变印中边境地区局势"。

另据《印度时报》等印媒报道，中印两国士兵今年元旦在边境实际控制线的10个地点，包括近两年来因摩擦造成死伤的拉达克地区，互相致以新年祝福并交换糖果。印媒称，两军这一互动在中印第14轮军长级会谈前发生，可被看作是双方想要缓解长达近20个月边境对峙局面。