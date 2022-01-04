台外交部请驻尼国前大使亲自说明“叛国”疑团

针对驻尼加拉瓜前大使吴进木被质疑“叛国”，台湾外交部今天（4日）进一步透露，已吁请吴进木本人出面说明具体情况。

综合台湾《联合报》、自由时报、中时新闻网等报道，台尼去年12月断交后，前驻尼加拉瓜大使吴进木夫妇获授尼国国籍且未回台，遭民进党前立委林浊水质疑“叛国”。

台湾外交部昨天（3日）说，吴进木在台尼断交前已离任，今天进一步说明，称吴进木退休程序完备且合法，但有关吴进木在断交后获尼国国籍，外交部事前并不知情。

台湾外交部发言人欧江安今天在线上例行记者会上说，外交部已经透过私人管道联系吴进木，希望他能尽快针对外界质疑进行说明。吴进木目前已是退休人员，应该由本人对质疑提出说明比较妥当。

民进党前立委林浊水前天（2日）在面簿发文批评，驻尼加拉瓜大使吴进木在台尼断交前夕办退休，一断交就得到尼国国藉。但在断交前夕报回来的都是好消息，断交大事发生还不回台报告，有一连串的不合理。

林浊水怒斥，吴进木“完全是叛国行径，外交部还替他（吴进木）说话，国安系统在做什么？太不像话了！还不认真追查？鸣鼓而攻之！铨叙部马上先追回退休金！”

欧江安昨天回应说，吴进木在去年9月28日因个人生涯规划申请退休获准，已在11月17日离任，并办妥退休离职手续。

她还说，吴进木曾向外交部表示，因太太健康因素，目前暂时无法返回台湾。台湾外交部长吴钊燮已在去年12月23日在立法院应询时做出说明，目前外交部没有进一步评论。

有立委忧心吴进木离任后未返台即定居当地，是否会产生“国家机密保护”的漏洞，引发讨论。吴钊燮日前曾解释，吴进木因照顾行动不便的夫人无法返台，但相关规定确实有所不足，会进行检讨并订得更严谨。

欧江安今天也说，吴进木虽然是退休人员，但仍是受“国家机密保护法”规范的人员，涉及修法问题外交部会跟相关部会进行讨论。

尼加拉瓜当地时间去年12月9日宣布与台湾断交，尼国政府隔日授予吴进木夫妇尼加拉瓜国籍，表示吴进木担任大使期间，对尼国社会、经济和科技等方面贡献良多，也增进台尼的外交关系和情谊。